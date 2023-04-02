Алонсо стал первым пилотом в истории «Формулы-1», для которого 101-й подиум не оказался победным
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- © Asanka Brendon Ratnayake
Испанец — единственный гонщик в истории, для которого 101-й подиум не оказался победным.
Только пять гонщиков достигли 101-го подиума в «Формуле-1». Это были Ален Прост, Михаэль Шумахер, Льюис Хэмилтон, Себастьян Феттель и Кими Райкконен. Для каждого из них 101-й подиум стал победным.
Ранее сообщалось, что Макс Ферстаппен стал лучшим в третьей тренировке Гран-при Австралии.