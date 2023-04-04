«Достаточно интересный формат»: Сироткин — о фиджитал-гонках, новом болиде и будущем россиян в «Формуле-1»

На сегодняшний день в автоспорте важна не только борьба пилотов на трассе, но и яркая картинка, которая может привлечь новую аудиторию. Об этом в интервью RT после финиша первого этапа SMP Endurance в Сочи заявил Сергей Сироткин. Вице-президент Российской автомобильной федерации рассказал, как проходит тестирование нового болида BR03, объяснил, почему считает перспективными фиджитал-гонки, а также порадовался успехам Фернандо Алонсо в «Формуле-1».

— Что вы можете рассказать о новом автомобиле BR03, на котором провели первый этап SMP Endurance?

— Это спортивный прототип российской разработки. По характеристикам машина очень похожа на класс LMP3, но за одним исключением — она не карбоновая. С одной стороны, это минус. С другой — это делает машину намного дешевле и доступнее для большого количества людей, которые, мы надеемся, поедут в этой серии. Мощность автомобиля — около 450—460 л. с. Максимальная скорость на трассе в Сочи — около 250 км/ч. Вес — около 1 т. С шинами мы пока не определились. Думаю, будет Miсhelin. Поэтому, если сравнивать с теми моделями, которые есть в России, даже с более дорогим классом, машина более чем конкурентная. Причём нужно учитывать, что процесс доработки ещё не закончен и сейчас находится в самой активной фазе. А значит, потенциал автомобиля, его максимум в полной мере мы пока не увидели.

— Из-за чего во время гонки произошла авария?

— BR03 в настоящий момент своеобразно себя ведёт при управлении. Имею в виду то, что и как чувствует пилот. Пока это достаточно требовательный автомобиль для гонщика. И конечно, если мы планируем создать серию, где будут ездить не только профессионалы, но в том числе и любители, то от нас в плане настроек требуется сделать более комфортную базу, чтобы менее подготовленному человеку было проще управлять болидом. Возможно, отчасти придётся пожертвовать скоростью, но зато он станет чуть более лоялен к ошибкам и недочётам в пилотаже.

В Сочи произошёл надлом заднего левого рычага, из-за чего на торможении я сразу потерял управление. Вылетел с трассы. Слава богу, не сильно, но тем не менее тюкнулся передним крылом. Надломил и его. В итоге — когда машину доставили в бокс, у нас уже не оставалось времени вернуться в гонку.

— Сами не пострадали?

— Нет, всё хорошо. Удар получился незначительный. Такое иногда бывает, не вижу никакой катастрофы. И наверное, даже отчасти хорошо, что по мере тестирования мы понимаем, какие узлы в автомобиле становятся самыми слабыми и происходит то, что случилось. Это естественный процесс.

— Недостаток знаний об автомобиле — основная проблема?

— У нас всего два болида. Поэтому вполне логично, что тот километраж, а вместе с ним и нарабатываемый опыт у нас меньше, чем если бы их было 20 и они все одновременно ездили. Машина требует изучения, поэтому она пока не едет свою моносерию, а ещё год мы будем заниматься её донастройками и доработками. Это как раз продолжение моего ответа, почему хорошо, когда такие болячки вылезают здесь и сейчас на тестах. По мере эксплуатации мы выявим все возможные слабые стороны и уже к началу серийного производства сможем их устранить.

— На Играх будущего в следующем году спортсмены примут участие в фиджитал-гонках, когда нужно проявить себя в виртуале, а потом на трассе. Насколько, на ваш взгляд, это перспективный вид спорта?

— Фиджитал-гонки — достаточно интересный формат. Думаю, только ленивый не оценил качество картинки, которое удаётся создать на соревнованиях. И это в том числе отличный способ привлечь новых зрителей в наш вид. Поскольку симрейсинг всё-таки имеет свою аудиторию, а профессиональный автоспорт и картинг — свою, немного другую.

Здорово, когда получается всё объединить вместе, сделать из этого красивое шоу, картинку и показать её большому числу людей. С этой точки зрения мы максимально поддерживаем такого рода направления. Планируем делать их больше.

В целом считаю, что автоспорт в современном мире — уже не просто сами гонки и борьба пилотов на трассе, но и то, как мы её можем показать аудитории. Важно, сколько человек будут смотреть соревнования. Это, мне кажется, в наше время может быть главным фактором роста.

— В Играх будущего планируете принимать участие?

— Не уверен, что поеду в Казань как пилот. Скорее буду на мероприятии в качестве организатора и эксперта. Здорово, что такой формат вообще появился. Соревнования проходят, дисциплина развивается. Даже слышал, один этап планируется провести чуть ли не в Китае.

— Следите за «Формулой-1»?

— Да. Хотя, признаюсь честно, из-за большого объёма работы в других проектах, включая Российскую автомобильную федерацию, не всегда есть время. Раньше читал все новости и старался быть в курсе любых событий. Сейчас более поверхностно. Если говорить про текущий сезон, то надо отметить, как все порадовались за Фернандо Алонсо и в целом за Aston Martin. Наконец-то, казалось бы, на закате карьеры он угадал с коллективом, куда перейти. И это небольшая сенсация.

Конечно, мы видим, что Red Bull чуть-чуть выделяется, но всё-таки разброс между командами, в принципе, не такой большой. Да, Red Bull опять лидирует, и это немного портит интригу, но дальше всё достаточно плотно. Mercedes, Ferrari, Aston Martin — здесь есть ротация: кто-то прыгает вперёд, кто-то ошибается и отваливается. Борьба этих команд может получиться интересной.

Дальше важно, кто и как будет развивать машины по ходу сезона. Red Bull в данном аспекте опять среди фаворитов. Поэтому (может быть, это прозвучит плохо) надеюсь, что они не уедут от остальных совсем в космос и мы сможем наблюдать более или менее конкурентную борьбу.

— Какие перспективы за рубежом сейчас у наших пилотов — Даниила Квята и Никиты Мазепина?

— Сложный вопрос. Ведь всё зависит не только от них. Мне, конечно, как функционеру в отечественном автоспорте, хотелось бы, чтобы у наших пилотов была возможность ехать, а специалисты могли работать без ограничений. Делать всё более открыто, чем сейчас. Поскольку спорт, мне кажется, всегда должен оставаться вне политики.

И меньше всего хотелось бы навредить молодым ребятам, которые потратили годы жизни на автоспорт и дошли до определённого уровня. Будет обидно и неправильно, если они окажутся готовы для следующего шага в мировые гонки, но не смогут его сделать. Хочется, чтобы эта ситуация разрешилась.

— Есть ли у таких молодых гонщиков шанс проявить себя в «Формуле-1»?

— Если мы говорим о наших спортсменах, то у нас есть талантливые ребята, но они находятся сейчас на определённой стадии своей карьеры. К моменту, когда станут готовы выступать в «Формуле-1», пройдёт как минимум несколько лет. И что будет в мире к этому времени, какая политическая ситуация, никто не знает. Сложно загадывать. В текущей обстановке у них есть возможность продолжать выступления, пусть и не так открыто, как хотелось бы, в «Формуле-3», «Формуле-4» и даже в «Формуле-2». Остаётся последний шаг. А до него у нас ещё есть некоторое количество лет, чтобы либо ситуация изменилась, либо мы нашли какое-то решение.