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Хэмилтон: я просто не чувствую болид, не чувствую с ним связи

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Семикратный чемпион «Формулы-1», гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон отреагировал на свой результат в квалификации Гран-при Саудовской Аравии.
Хэмилтон: я просто не чувствую болид, не чувствую с ним связи
  • Gettyimages.ru

«Я просто не чувствую болид, не чувствую с ним связи. Не знаю, что делать. Я выкладываюсь по полной, готовлюсь как можно лучше, а потом сажусь в машину и просто не чувствую, что есть связь», — цитирует Хэмилтона Sky Sports.

Пилот Red Bull Серхио Перес одержал победу в квалификации второго этапа чемпионата мира «Формулы-1».

Второе место занял монегаск Шарль Леклер из Ferrari (отставание 0,155 секунды). Третье — испанец Фернандо Алонсо из Aston Martin (+0,465). Хэмилтон стал восьмым.

Ранее сообщалось, что Макс Ферстаппен не смог закончить квалификацию из-за технических проблем.

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