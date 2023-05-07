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Мудранов: сборная России по дзюдо выступит достойно на чемпионате мира в Катаре

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Олимпийский чемпион Беслан Мудранов считает, что российские дзюдоисты постараются выиграть как можно больше золотых медалей на чемпионате мира 2023 года в Дохе.

«Наша страна выступит достойно, в этом я не сомневаюсь. Надо настроиться на борьбу за золото и, несмотря ни на что, идти к своей цели, снять с себя груз ответственности и не думать, что к тебе сейчас все внимание», — цитирует Мудранова ТАСС.

При этом, по его мнению, после больше года без крупных международных соревнований спортсмен не знает, как почувствует его организм.

«Может, ты поймаешь с утра кураж и будешь идти схватка за схваткой, а может, угодишь в какую-то суету в попытке побыстрее выиграть. Я знаю одно: наши ребята сейчас голодные, по-спортивному злые, каждый из них поехал только за золотом», — добавил Мудранов.

Международная федерация дзюдо (IJF) 2 мая отказала восьми россиянам в участии в ЧМ-2023 после проверки данных для поиска информации о поддержке СВО. 28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов.

Первенство планеты пройдёт в Катаре с 7 по 14 мая. Сборная России будет выступать в нейтральном статусе. Этот турнир является одним из квалификационных этапов на Олимпиаду 2024 года в Париже.

Ранее бронзовый призёр Олимпийских игр дзюдоист Дмитрий Носов назвал циничным решение допустить россиян к ЧМ по дзюдо перед самым стартом.

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