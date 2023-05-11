Поздняков: МОК навязывает нереальные критерии для выступления россиян

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказался о критериях Международного олимпийского комитета (МОК) для допуска россиян.

«На примере FIE чётко виден тот самый фарс, которым являются параметры «возвращения» россиян на международную арену. МОК навязывает такие критерии, при которых участие подавляющего большинства наших атлетов в отборе к Олимпиаде на практике нереально», — написал Поздняков в Telegram-канале.

11 мая стало известно, что FIE не допустила к участию в соревнованиях олимпийских чемпионок Софью Великую, Яну Егорян и Софию Позднякову.

МОК рекомендовал федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее Поздняков заявил, что фехтовальщики будут участвовать в турнирах при равенстве прав.