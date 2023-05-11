Поздняков: МОК навязывает нереальные критерии для выступления россиян
- AFP
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«На примере FIE чётко виден тот самый фарс, которым являются параметры «возвращения» россиян на международную арену. МОК навязывает такие критерии, при которых участие подавляющего большинства наших атлетов в отборе к Олимпиаде на практике нереально», — написал Поздняков в Telegram-канале.
11 мая стало известно, что FIE не допустила к участию в соревнованиях олимпийских чемпионок Софью Великую, Яну Егорян и Софию Позднякову.
МОК рекомендовал федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов.
Ранее Поздняков заявил, что фехтовальщики будут участвовать в турнирах при равенстве прав.