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Поздняков: МОК навязывает нереальные критерии для выступления россиян

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Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказался о критериях Международного олимпийского комитета (МОК) для допуска россиян.
Поздняков: МОК навязывает нереальные критерии для выступления россиян
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

«На примере FIE чётко виден тот самый фарс, которым являются параметры «возвращения» россиян на международную арену. МОК навязывает такие критерии, при которых участие подавляющего большинства наших атлетов в отборе к Олимпиаде на практике нереально», — написал Поздняков в Telegram-канале.

11 мая стало известно, что FIE не допустила к участию в соревнованиях олимпийских чемпионок Софью Великую, Яну Егорян и Софию Позднякову.

МОК рекомендовал федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. 

Ранее Поздняков заявил, что фехтовальщики будут участвовать в турнирах при равенстве прав.

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