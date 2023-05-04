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Мамедов: фехтовальщики Швеции не будут участвовать в международных турнирах, потому что их просто не существует

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Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов высказался об участии фехтовальщиков Швеции в международных турнирах.
Мамедов: фехтовальщики Швеции не будут участвовать в международных турнирах, потому что их просто не существует
  • РИА Новости

«Фехтовальщики Швеции не будут участвовать в международных соревнованиях, потому что их просто не существует. Когда у них что‑то будет существовать, тогда они могут что‑то заявлять», — цитирует Мамедова «Матч ТВ».

Как сообщается на сайте федерации, решение распространяется на соревнования на скандинавском, европейском и международном уровне.

В заявлении также отмечается, что Швеция совместно с федерациями других скандинавских стран выступает против решения Международной федерации фехтования о допуске россиян и белорусов к турнирам.

Ранее CAS зарегистрировал апелляцию Федерации фехтования Украины по теме допуска россиян.

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