Роднина считает, что Великую и Позднякову не допустили к турнирам из-за принадлежности к ЦСКА

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина отреагировала на то, что Международная федерация фехтования (FIE) не допустила некоторых российских спортсменов к соревнованиям.

«В этом решении нет ничего удивительного. Все эти три спортсменки — из ЦСКА. Мы до конца надеялись, что их допустят, но международная федерация следует своим правилам, которые они издают», — цитирует Роднину Metaratings.

11 мая стало известно, что FIE не допустила к участию в соревнованиях олимпийских чемпионок Софью Великую, Яну Егорян и Софию Позднякову.

В марте конгресс FIE принял решение допустить российских и белорусских атлетов к международным соревнованиям.

Ранее Станислав Поздняков заявил, что фехтовальщики будут участвовать в турнирах при равенстве прав.