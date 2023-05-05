В Германии отменили этап Кубка мира по фехтованию из-за допуска россиян

В Германии отменили этап Кубка мира по фехтованию на рапирах среди мужчин в знак протеста против допуска к международным соревнованиям российских и белорусских спортсменов.

Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung.

Немецкий этап в Бонне должен был пройти с 10 по 12 ноября.

Напомним, что соревнования по фехтованию на рапирах среди женщин в Таубербишофсхайме также отменили по той же причине. Этап планировался на май.

В марте конгресс FIE принял решение допустить российских и белорусских атлетов к международным соревнованиям.

Ранее в шведской федерации фехтования извинились за публикацию заявления о бойкоте соревнований с россиянами.