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Титов заявил, что исполком FIG отложил до июля вопрос по допуску российских гимнастов

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Президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов сообщил, что исполком Международной федерации гимнастики (FIG) отложил вопрос по допуску российских спортсменов к турнирам.
Титов заявил, что исполком FIG отложил до июля вопрос по допуску российских гимнастов
  • Gettyimages.ru

«Они отложили вопрос до июля», — приводит слова Титова РИА Новости.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности. 

Ранее сообщалось, что исполком FIG оставил в силе отстранение российских гимнастов.

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