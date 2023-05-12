Титов заявил, что исполком FIG отложил до июля вопрос по допуску российских гимнастов
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«Они отложили вопрос до июля», — приводит слова Титова РИА Новости.
28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.
Ранее сообщалось, что исполком FIG оставил в силе отстранение российских гимнастов.