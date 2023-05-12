Титов заявил, что исполком FIG отложил до июля вопрос по допуску российских гимнастов

Президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов сообщил, что исполком Международной федерации гимнастики (FIG) отложил вопрос по допуску российских спортсменов к турнирам.

«Они отложили вопрос до июля», — приводит слова Титова РИА Новости.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее сообщалось, что исполком FIG оставил в силе отстранение российских гимнастов.