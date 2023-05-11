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Родионенко заявила, что российские гимнасты не поедут на турниры на условиях МОК

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Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко сообщила, что российские спортсмены не поедут на международные турниры на условиях Международного олимпийского комитета (МОК), даже если Международная федерация спортивной гимнастики (FIG) допустит кого-то из россиян.
Родионенко заявила, что российские гимнасты не поедут на турниры на условиях МОК
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

«Если даже они скажут, что мы вас допускаем, но требования не снимают, значит, естественно, мы откажемся, мы не будем предавать свою страну», — приводит слова Родионенко РИА Новости.

Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила российские и белорусские сборные от соревнований под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

В марте Международный олимпийский комитет рекомендовал федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. 

Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер выразила уверенность в том, что Россия создаст альтернативу Олимпийским играм.

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