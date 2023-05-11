Родионенко заявила, что российские гимнасты не поедут на турниры на условиях МОК
- AFP
- © Fabrice COFFRINI
«Если даже они скажут, что мы вас допускаем, но требования не снимают, значит, естественно, мы откажемся, мы не будем предавать свою страну», — приводит слова Родионенко РИА Новости.
Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила российские и белорусские сборные от соревнований под своей эгидой из-за ситуации на Украине.
В марте Международный олимпийский комитет рекомендовал федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов.
Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер выразила уверенность в том, что Россия создаст альтернативу Олимпийским играм.