Российские гимнасты пропустят чемпионат мира 2023 года
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Он отметил, что сборная не поедет на ЧМ из-за того, что туда можно попасть только через отбор на чемпионате Европы, который команда пропустила.
«Поэтому независимо от решения FIG в июле мы не попадаем на чемпионат мира», — приводит слова Титова РИА Новости.
12 мая Международная федерация спортивной гимнастики (FIG) оставила в силе отстранение российских спортсменов.
Ранее Титов заявил, что исполком FIG отложил до июля вопрос по допуску российских гимнастов.