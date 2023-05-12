Российские гимнасты пропустят чемпионат мира 2023 года

Президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов сообщил, что россияне не примут участие в чемпионате мира 2023 года.

Он отметил, что сборная не поедет на ЧМ из-за того, что туда можно попасть только через отбор на чемпионате Европы, который команда пропустила.

«Поэтому независимо от решения FIG в июле мы не попадаем на чемпионат мира», — приводит слова Титова РИА Новости.

12 мая Международная федерация спортивной гимнастики (FIG) оставила в силе отстранение российских спортсменов.

Ранее Титов заявил, что исполком FIG отложил до июля вопрос по допуску российских гимнастов.