Всемирная федерация тхэквондо объявила о допуске 23 российских спортсменов на ЧМ

Всемирная федерация тхэквондо (World Taekwondo) допустила 23 спортсменов из России и Белоруссии до участия в чемпионате мира, двум было отказано.

Как сообщается в заявлении World Taekwondo на официальном сайте, атлеты были предварительно одобрены для участия в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов (AIN) после завершения трёхэтапного процесса проверки.

Отмечается, что по прибытии в Баку они должны будут подписать декларацию, обязывающую соблюдать условия участия.

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков заявил, что допуск российских спортсменов поддержали семь международных федераций.