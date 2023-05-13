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Рожков заявил, что допуск российских паралимпийцев поддержали семь международных федераций

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Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков заявил, что допуск российских спортсменов поддержали семь международных федераций.
Рожков заявил, что допуск российских паралимпийцев поддержали семь международных федераций
  • AFP
  • © FABRICE COFFRINI

Слова Рожкова приводит ТАСС.

Речь идёт о федерациях тенниса, настольного тенниса, гребли на байдарках и каноэ, союзе велосипедистов, а также всемирных федерациях триатлона, тхэквондо и стрельбы из лука.

12 мая стало известно, что ПКР выиграл апелляцию на приостановку членства в международной организации.

Напомним, что в ноябре 2022 года МПК приостановил членство России в организации. Решение было принято в Берлине на внеочередной генеральной ассамблее МПК.

Ранее Рожков высказал мнение, что Апелляционный трибунал МПК проявил объективность при рассмотрении апелляции на приостановление членства ПКР в организации.

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