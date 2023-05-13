Рожков заявил, что допуск российских паралимпийцев поддержали семь международных федераций
- AFP
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Слова Рожкова приводит ТАСС.
Речь идёт о федерациях тенниса, настольного тенниса, гребли на байдарках и каноэ, союзе велосипедистов, а также всемирных федерациях триатлона, тхэквондо и стрельбы из лука.
12 мая стало известно, что ПКР выиграл апелляцию на приостановку членства в международной организации.
Напомним, что в ноябре 2022 года МПК приостановил членство России в организации. Решение было принято в Берлине на внеочередной генеральной ассамблее МПК.
Ранее Рожков высказал мнение, что Апелляционный трибунал МПК проявил объективность при рассмотрении апелляции на приостановление членства ПКР в организации.