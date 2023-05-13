Рожков заявил, что допуск российских паралимпийцев поддержали семь международных федераций

Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков заявил, что допуск российских спортсменов поддержали семь международных федераций.

Слова Рожкова приводит ТАСС.

Речь идёт о федерациях тенниса, настольного тенниса, гребли на байдарках и каноэ, союзе велосипедистов, а также всемирных федерациях триатлона, тхэквондо и стрельбы из лука.

12 мая стало известно, что ПКР выиграл апелляцию на приостановку членства в международной организации.

Напомним, что в ноябре 2022 года МПК приостановил членство России в организации. Решение было принято в Берлине на внеочередной генеральной ассамблее МПК.

Ранее Рожков высказал мнение, что Апелляционный трибунал МПК проявил объективность при рассмотрении апелляции на приостановление членства ПКР в организации.