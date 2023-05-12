ПКР выиграл апелляцию на приостановку членства в международной организации

Независимый апелляционный трибунал Международного паралимпийского комитета (МПК) удовлетворил апелляцию Паралимпийского комитета России (ПКР) на приостановление членства в организации.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.

Напомним, что в ноябре 2022 года МПК приостановил членство России в организации. Решение было принято в Берлине на внеочередной генеральной ассамблее МПК.

Уточняется, что за данное решение высказались 64 делегата, против — 39, воздержались 16 человек. Также организация приостановила членство Паралимпийского комитета Белоруссии.

Ранее сообщалось, что ПКР обратился в ООН с просьбой не допустить дискриминации российских атлетов.