ПКР обратился в ООН с просьбой не допустить дискриминации российских атлетов

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Паралимпийский комитет России (ПКР) направил в ООН письмо с просьбой призвать Международный паралимпийский комитет (МПК) не допускать дискриминацию российских паралимпийцев по национальному признаку.
ПКР обратился в ООН с просьбой не допустить дискриминации российских атлетов
  • AFP
  • © FABRICE COFFRINI

«ПКР просит ООН призвать МПК к недопущению дискриминации российских спортсменов-инвалидов по национальному признаку и ущемления их прав на участие в международных спортивных соревнованиях и Паралимпийских играх», — говорится в письме.

16 ноября Международный паралимпийский комитет приостановил членство России в организации. Решение было принято в Берлине на внеочередной генеральной ассамблее МПК. Уточняется, что за данное решение высказались 64 делегата, против — 39, 16 человек воздержались. Также организация приостановила членство Паралимпийского комитета Белоруссии.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия будет делать всё возможное, чтобы защитить права паралимпийцев.

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