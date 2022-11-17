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Песков: защита прав и интересов российских спортсменов — один из приоритетов нашего государства

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия будет делать всё возможное, чтобы защитить права паралимпийцев.
Песков: защита прав и интересов российских спортсменов — один из приоритетов нашего государства
  • РИА Новости

«Всё, что может быть сделано и что должно быть сделано, даже сверх того, будет делаться. Защита прав и интересов наших паралимпийцев, собственно, как и олимпийцев, — это один из приоритетов нашего государства», — цитирует Пескова РИА Новости.

16 ноября Международный паралимпийский комитет (МПК) приостановил членство России в организации. Решение было принято в Берлине на внеочередной генеральной ассамблее МПК. Уточняется, что за данное решение высказались 64 делегата, против — 39, 16 человек воздержались. Также организация приостановила членство Паралимпийского комитета Белоруссии.

17 ноября стало известно, что ПКР намерен обратиться к международной общественности, в том числе в ООН, Международный олимпийский комитет (МОК) и международные правозащитные организации инвалидов, в связи с решением МПК.

Ранее член комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Роман Терюшков заявил, что России надо самой выйти из мировых спортивных федераций.

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