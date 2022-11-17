Терюшков призвал Россию выйти из мировых спортивных федераций

Член комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Роман Терюшков заявил, что России надо самой выйти из спортивных федераций.

«Произошло то, о чём я говорил ещё в начале марта. Мы не должны были ждать, когда нам публично щёлкнут по носу. Стоило проявить инициативу и выйти самим из организаций, в которых нарушаются все мыслимые нормы права и морали», — цитирует Терюшкова РИА Новости.

16 ноября Международный паралимпийский комитет (МПК) приостановил членство России в организации. Решение было принято в Берлине на внеочередной генеральной ассамблее МПК. Уточняется, что за данное решение высказались 64 делегата, против — 39, 16 человек воздержались. Также организация приостановила членство Паралимпийского комитета Белоруссии.

Ранее Терюшков прокомментировал заявление президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.