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Терюшков: президент МОК Бах — марионетка в руках коллективного Запада

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Член комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Роман Терюшков прокомментировал заявление президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.
Терюшков: президент МОК Бах — марионетка в руках коллективного Запада
  • РИА Новости
  • © Сергей Мамонтов

«Слова Баха серьёзно воспринимать нельзя, потому что он марионетка в руках коллективного Запада и Америки, он говорит то, что говорить говорят, так скажем. То, чем занимается МОК, не что иное, как дискредитация по национальному признаку, что противоречит Олимпийской хартии», — цитирует Терюшкова РИА Новости.

На саммите G20 глава МОК заявил, что в Олимпийских играх должны принимать участие все страны, в том числе — и даже в особенности — конфликтующие.

Напомним, что МОК рекомендовал спортивным организациям отстранить россиян от соревнований. 30 сентября глава комитета Бах предложил допустить российских спортсменов к участию в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.

Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер высказала мнение, что призыв Баха поддержать политический нейтралитет спорта — правильный, однако это не означает, что в вопросе возвращения россиян на международную арену произойдут подвижки.

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