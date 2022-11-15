Винер: на сегодняшний день сказанное Бахом — это очень хорошо

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер высказала мнение, что призыв главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха поддержать политический нейтралитет спорта — правильный, однако это не означает, что в вопросе возвращения россиян на международную арену произойдут подвижки.

«Уже много чего было сказано, были различные предположения. На сегодняшний день сказанное им — это очень хорошо, что будет дальше — поживём — увидим», — цитирует Винер ТАСС.

На саммите G20 Бах заявил, что в Олимпийских играх должны принимать участие все страны, в том числе — и даже в особенности — конфликтующие.

Напомним, что МОК рекомендовал спортивным организациям отстранить россиян. 30 сентября глава комитета Томас Бах предложил допустить российских спортсменов до участия в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.

Ранее российский гроссмейстер Сергей Карякин назвал лицемерием заявление главы МОК Баха.