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Винер: на сегодняшний день сказанное Бахом — это очень хорошо

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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер высказала мнение, что призыв главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха поддержать политический нейтралитет спорта — правильный, однако это не означает, что в вопросе возвращения россиян на международную арену произойдут подвижки.
Винер: на сегодняшний день сказанное Бахом — это очень хорошо
  • РИА Новости

«Уже много чего было сказано, были различные предположения. На сегодняшний день сказанное им — это очень хорошо, что будет дальше — поживём — увидим», — цитирует Винер ТАСС.

На саммите G20 Бах заявил, что в Олимпийских играх должны принимать участие все страны, в том числе — и даже в особенности — конфликтующие.

Напомним, что МОК рекомендовал спортивным организациям отстранить россиян. 30 сентября глава комитета Томас Бах предложил допустить российских спортсменов до участия в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.

Ранее российский гроссмейстер Сергей Карякин назвал лицемерием заявление главы МОК Баха.

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