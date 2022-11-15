Винер: на сегодняшний день сказанное Бахом — это очень хорошо
- РИА Новости
«Уже много чего было сказано, были различные предположения. На сегодняшний день сказанное им — это очень хорошо, что будет дальше — поживём — увидим», — цитирует Винер ТАСС.
На саммите G20 Бах заявил, что в Олимпийских играх должны принимать участие все страны, в том числе — и даже в особенности — конфликтующие.
Напомним, что МОК рекомендовал спортивным организациям отстранить россиян. 30 сентября глава комитета Томас Бах предложил допустить российских спортсменов до участия в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.
Ранее российский гроссмейстер Сергей Карякин назвал лицемерием заявление главы МОК Баха.