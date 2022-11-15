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Карякин назвал лицемерием заявление главы МОК Баха

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Российский гроссмейстер Сергей Карякин высказал мнение, что заявление главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха на саммите G20 в Индонезии против политизации в спорте является лицемерием.
Карякин назвал лицемерием заявление главы МОК Баха
  • Gettyimages.ru
  • © Jason Kempin

«Его заявление — очередное лицемерие, он говорит, что спорт вне политики, но при этом идёт полное отстранение россиян и мы вынуждены выступать под нейтральным флагом без гимна. Я в таком формате выступать не буду. Единственный хороший пример — это федерация бокса, которая выбила возможность для своих спортсменов», — приводит слова Карякина РИА Новости.

На саммите G20 Бах заявил, что в Олимпийских играх должны принимать участие все страны, в том числе — и даже в особенности — конфликтующие.

Напомним, что МОК рекомендовал спортивным организациям отстранить россиян. 30 сентября глава комитета Томас Бах предложил допустить российских спортсменов до участия в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.

Ранее известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на заявление Баха.

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