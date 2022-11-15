Карякин назвал лицемерием заявление главы МОК Баха
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«Его заявление — очередное лицемерие, он говорит, что спорт вне политики, но при этом идёт полное отстранение россиян и мы вынуждены выступать под нейтральным флагом без гимна. Я в таком формате выступать не буду. Единственный хороший пример — это федерация бокса, которая выбила возможность для своих спортсменов», — приводит слова Карякина РИА Новости.
На саммите G20 Бах заявил, что в Олимпийских играх должны принимать участие все страны, в том числе — и даже в особенности — конфликтующие.
Напомним, что МОК рекомендовал спортивным организациям отстранить россиян. 30 сентября глава комитета Томас Бах предложил допустить российских спортсменов до участия в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.
Ранее известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на заявление Баха.