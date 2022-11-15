Губерниев не верит, что слова Баха приведут к возвращению России в мировой спорт
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«Отстранение будет долгим. Бах мечется, так или иначе, ему нужно сохранить лицо, и он пытается делать какие-то заявления, ну, пытается и пытается», — цитирует Губерниева РИА Новости.
На саммите G20 Бах заявил, что в Олимпийских играх должны принимать участие все страны, в том числе — и даже в особенности — конфликтующие.
Ранее Светлана Журова допустила, что Бах задумывается о возвращении российских спортсменов на международные турниры.