Губерниев не верит, что слова Баха приведут к возвращению России в мировой спорт

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на заявление президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.

«Отстранение будет долгим. Бах мечется, так или иначе, ему нужно сохранить лицо, и он пытается делать какие-то заявления, ну, пытается и пытается», — цитирует Губерниева РИА Новости.

На саммите G20 Бах заявил, что в Олимпийских играх должны принимать участие все страны, в том числе — и даже в особенности — конфликтующие.

Ранее Светлана Журова допустила, что Бах задумывается о возвращении российских спортсменов на международные турниры.