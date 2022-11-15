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Журова: Бах задумывается о возвращении российских спортсменов на международные турниры

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Депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на заявление президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.
Журова: Бах задумывается о возвращении российских спортсменов на международные турниры
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

«Допускаю, что хотел посмотреть реакцию тех, кто на него поддавливает. Посмотрим, к чему это приведёт. Рекомендации не допускать россиян остаются», — цитирует Журову «Матч ТВ».

Она также отметила, что глава МОК задумывается о том, чтобы вернуть российских спортсменов.

На саммите G20 Бах заявил, что в Олимпийских играх должны принимать участие все страны, в том числе — и даже в особенности — конфликтующие.

Ранее сообщалось, что талисманами ОИ-2024 в Париже станут фригийские колпаки.

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