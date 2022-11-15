Журова: Бах задумывается о возвращении российских спортсменов на международные турниры

Депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на заявление президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.

«Допускаю, что хотел посмотреть реакцию тех, кто на него поддавливает. Посмотрим, к чему это приведёт. Рекомендации не допускать россиян остаются», — цитирует Журову «Матч ТВ».

Она также отметила, что глава МОК задумывается о том, чтобы вернуть российских спортсменов.

На саммите G20 Бах заявил, что в Олимпийских играх должны принимать участие все страны, в том числе — и даже в особенности — конфликтующие.

Ранее сообщалось, что талисманами ОИ-2024 в Париже станут фригийские колпаки.