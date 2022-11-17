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Паралимпийский комитет России намерен обратиться в ООН после приостановки членства в МПК

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Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков сообщил, что организация намерена обратиться к международной общественности, в том числе в ООН, Международный олимпийский комитет (МОК) и международные правозащитные организации инвалидов в связи с решением Международного паралимпийского комитета (МПК) приостановить членство в организации.

«ПКР намерен обратиться к широкой международной общественности и организациям, в том числе с открытым письмом в ООН, МОК и международные неправительственные правозащитные организации инвалидов с просьбой призвать МПК к недопущению дискриминации российских спортсменов-инвалидов по национальному признаку и ущемления их права на участие в международных спортивных соревнованиях и Паралимпийских играх через приостановление всех членских прав организации в МПК», — цитирует Рожкова ТАСС.

По его словам, организация рассматривает все варианты для защиты своих прав.

Напомним, что 16 ноября Международный паралимпийский комитет приостановил членство ПКР. Также организация приостановила членство Паралимпийского комитета Белоруссии.

Решение было принято в Берлине на внеочередной генеральной ассамблее МПК.

Уточняется, что за данное решение высказались 64 делегата, против — 39, 16 человек воздержались.

Ранее Рожков сообщил, что считает незаконным приостановление членства в МПК, так как организация не предоставила ни одного доказательства нарушений устава организации.

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