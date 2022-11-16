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ПКР считает незаконным приостановление членства в Международном паралимпийском комитете

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Глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков сообщил, что считает незаконным приостановление членства в Международном паралимпийском комитете (МПК), так как организация не предоставила ни одного доказательства нарушений устава организации.

«ПКР считает, что решение о приостановлении всех членских прав организации является незаконным, необоснованным, лишено каких-либо правовых оснований и грубо нарушает всю нормативную базу МПК. В качестве основания своего решения МПК ссылался на нарушение со стороны ПКР обязательств по членству, установленных уставом МПК, а также нарушение ПКР олимпийского перемирия», — цитирует Рожкова ТАСС.

Он также подчеркнул, что МПК не предоставил доказательств, где ПКР нарушил обязательства. По его словам, утверждения МПК являются голословными.

16 ноября Международный паралимпийский комитет приостановил членство ПКР. Также организация приостановила членство Паралимпийского комитета Белоруссии.

Решение было принято в Берлине на внеочередной генеральной ассамблее МПК. Президент ПКР Павел Рожков участвовал в заседании в режиме видео-конференц-связи.

Уточняется, что за данное решение высказались 64 делегата, против — 39, 16 человек воздержались.

Ранее депутат Баталова заявила, что российские паралимпийцы были готовы к решению МПК.

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