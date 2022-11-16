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Баталова заявила, что российские паралимпийцы были готовы к решению IPC

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13-кратная паралимпийская чемпионка, депутат Государственной думы Рима Баталова сообщила, что паралимпийцы национальной команды были готовы к решению Международного паралимпийского комитета (IPC) приостановить членство Паралимпийского комитета России (ПКР) в организации.

«Мы в 2016 году на Паралимпиаду не ездили, были только на Играх в Токио, где показали отличные результаты, выступили достойно. Но таким ударом, как это было в 2016 году, это для нас уже не будет. Ребята к этому решению были готовы — мы встречались. Мы стали сильнее», — приводит слова Баталовой ТАСС.

16 ноября IPC приостановил членство ПКР. Также организация приостановила членство паралимпийского комитета Белоруссии.

Решение было принято в Берлине на внеочередной генеральной ассамблее IPC. Президент ПКР Павел Рожков участвовал в заседании в режиме видео-конференц-связи.

Уточняется, что за данное решение высказались 64 делегата, против — 39, 16 человек воздержались.

Ранее в Госдуме призвали оспорить в суде решение Международного паралимпийского комитета.

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