В Госдуме призвали оспорить в суде решение Международного паралимпийского комитета

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв считает, что решение Международного паралимпийского комитета (IPC) о приостановке членства Паралимпийского комитета России (ПКР) нужно оспорить в суде.

«Это бесчеловечное и преступное решение. Этим людям нужно ставить памятники, во всём помогать. Подобные решения попросту лишают наших спортсменов права на жизнь, запрещая им заниматься любимым делом», — приводит слова Свищёва ТАСС.

16 ноября IPC приостановил членство Паралимпийского комитета России.

Решение было принято в Берлине на внеочередной генеральной ассамблее IPC. Президент ПКР Павел Рожков участвовал в заседании в режиме видео-конференц-связи.

Уточняется, что за данное решение высказались 64 делегата, против — 39, 16 человек воздержались.

Ранее Свищёв отреагировал на требование Всемирного антидопингового агентства (WADA) дисквалифицировать Камилу Валиеву и аннулировать её результаты на Олимпиаде в Пекине.