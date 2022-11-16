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В Госдуме призвали оспорить в суде решение Международного паралимпийского комитета

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Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв считает, что решение Международного паралимпийского комитета (IPC) о приостановке членства Паралимпийского комитета России (ПКР) нужно оспорить в суде.
В Госдуме призвали оспорить в суде решение Международного паралимпийского комитета
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

«Это бесчеловечное и преступное решение. Этим людям нужно ставить памятники, во всём помогать. Подобные решения попросту лишают наших спортсменов права на жизнь, запрещая им заниматься любимым делом», — приводит слова Свищёва ТАСС.

16 ноября IPC приостановил членство Паралимпийского комитета России.

Решение было принято в Берлине на внеочередной генеральной ассамблее IPC. Президент ПКР Павел Рожков участвовал в заседании в режиме видео-конференц-связи.

Уточняется, что за данное решение высказались 64 делегата, против — 39, 16 человек воздержались.

Ранее Свищёв отреагировал на требование Всемирного антидопингового агентства (WADA) дисквалифицировать Камилу Валиеву и аннулировать её результаты на Олимпиаде в Пекине.

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