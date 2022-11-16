В Госдуме призвали оспорить в суде решение Международного паралимпийского комитета
- РИА Новости
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«Это бесчеловечное и преступное решение. Этим людям нужно ставить памятники, во всём помогать. Подобные решения попросту лишают наших спортсменов права на жизнь, запрещая им заниматься любимым делом», — приводит слова Свищёва ТАСС.
16 ноября IPC приостановил членство Паралимпийского комитета России.
Решение было принято в Берлине на внеочередной генеральной ассамблее IPC. Президент ПКР Павел Рожков участвовал в заседании в режиме видео-конференц-связи.
Уточняется, что за данное решение высказались 64 делегата, против — 39, 16 человек воздержались.
Ранее Свищёв отреагировал на требование Всемирного антидопингового агентства (WADA) дисквалифицировать Камилу Валиеву и аннулировать её результаты на Олимпиаде в Пекине.