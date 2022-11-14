В Госдуме считают возможным защитить Валиеву от дисквалификации после обращения WADA в CAS

Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв отреагировал на требование Всемирного антидопингового агентства (WADA) дисквалифицировать Камилу Валиеву и аннулировать её результаты на Олимпиаде в Пекине.

«На самом деле ничего здесь удивительного нет, WADA просто обязано было это сделать формально. Теперь необходимо судье показать доказательную базу о невиновности нашего спортсмена и отстаивать интересы. Я думаю, что это возможно сделать», — приводит слова Свищёва Vprognoze.ru.

14 ноября WADA потребовало от CAS отстранить Валиеву на четыре года и аннулировать результаты Олимпиады.

Напомним, что во время Олимпийских игр 2022 года по окончании командного турнира стало известно, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. Спортивный арбитражный суд допустил 16-летнюю спортсменку к участию в личном турнире на Играх.

Ранее олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка назвала нечеловеческим требование WADA отстранить Валиеву.