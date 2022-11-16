Международный паралимпийский комитет (IPC) приостановил членство Паралимпийского комитета России (ПКР) в организации.

Решение было принято в Берлине на внеочередной генеральной ассамблее IPC, сообщает пресс-служба организации.

Уточняется, что президент ПКР Павел Рожков участвовал в заседании в режиме видео-конференц-связи.

За данное решение высказались 64 делегата, против — 39, 16 человек воздержались.

Напомним, что МОК рекомендовал спортивным организациям отстранить россиян. 30 сентября глава комитета Томас Бах предложил допустить российских спортсменов до участия в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.

Ранее заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко высказался о заявлении президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.