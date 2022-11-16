Чернышенко считает двойной игрой обращение Баха к лидерам стран G20

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко высказался о заявлении президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.

«Выступления Баха на G20 — это двойная игра и банальная попытка держать хорошую мину при плохой игре. Как доказательство — отсутствие в декларации группы «Большой двадцатки» предложений МОК», — приводит слова Чернышенко его пресс-служба.

На саммите G20 Бах заявил, что в Олимпийских играх должны принимать участие все страны, в том числе — и даже в особенности — конфликтующие.

Напомним, что МОК рекомендовал спортивным организациям отстранить россиян. 30 сентября глава комитета Томас Бах предложил допустить российских спортсменов до участия в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.

Ранее Бах отреагировал на слова президента Индонезии Джоко Видодо о готовности страны провести Олимпиаду в 2036 году.