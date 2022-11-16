Бах: МОК тепло приветствует желание Индонезии провести Олимпиаду-2036

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах отреагировал на слова президента Индонезии Джоко Видодо о готовности страны провести Олимпиаду в 2036 году.

«МОК тепло приветствует желание Индонезии провести Олимпиаду и Паралимпиаду в 2036 году. Я был глубоко удивлён, увидев презентацию», — передаёт пресс-служба МОК.

На саммите G20 Бах заявил, что в Олимпийских играх должны принимать участие все страны, в том числе — и даже в особенности — конфликтующие.

Напомним, что МОК рекомендовал спортивным организациям отстранить россиян.

Ранее сообщалось, что Илья Авербух назвал надеждой заявление главы МОК Баха.