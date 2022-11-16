Авербух назвал надеждой заявление главы МОК Баха

Продюсер и хореограф Илья Авербух высказался о заявлении президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.

«Есть некая административная машина, которую сломать одному сложно, включая Баха. Но его выступление — это надежда на то, что в этом механизме произойдёт сбой и какое-то отрезвление наступит», — цитирует Авербуха Sport24.

На саммите G20 Бах заявил, что в Олимпийских играх должны принимать участие все страны, в том числе — и даже в особенности — конфликтующие.

Напомним, что МОК рекомендовал спортивным организациям отстранить россиян. 30 сентября глава комитета Томас Бах предложил допустить российских спортсменов до участия в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.

Ранее Сергей Карякин назвал лицемерием заявление главы МОК Баха.