Рожков оценил работу арбитров, рассматривавших вопрос восстановления прав ПКР

Глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков высказал мнение, что Апелляционный трибунал Международного паралимпийского комитета (МПК) проявил объективность при рассмотрении апелляции на приостановление членства ПКР в организации.

«Спасибо арбитрам, что они подошли к рассмотрению данного вопроса объективно, неполитизированно. Геополитическая ситуация давила на них, но они сумели объективно рассмотреть вопрос и принять неполитизированное решение, что, как мы понимаем, было сложно», — цитирует Рожкова ТАСС.

12 мая стало известно, что ПКР выиграл апелляцию на приостановку членства в международной организации.

Напомним, что в ноябре 2022 года МПК приостановил членство России в организации. Решение было принято в Берлине на внеочередной генеральной ассамблее МПК.

За данное решение высказались 64 делегата, против — 39, воздержались 16 человек. Также организация приостановила членство Паралимпийского комитета Белоруссии.

Ранее сообщалось, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает хорошим сдвигом решение Апелляционного трибунала МПК отменить отстранение ПКР.