Рожков оценил работу арбитров, рассматривавших вопрос восстановления прав ПКР
- РИА Новости
«Спасибо арбитрам, что они подошли к рассмотрению данного вопроса объективно, неполитизированно. Геополитическая ситуация давила на них, но они сумели объективно рассмотреть вопрос и принять неполитизированное решение, что, как мы понимаем, было сложно», — цитирует Рожкова ТАСС.
12 мая стало известно, что ПКР выиграл апелляцию на приостановку членства в международной организации.
Напомним, что в ноябре 2022 года МПК приостановил членство России в организации. Решение было принято в Берлине на внеочередной генеральной ассамблее МПК.
За данное решение высказались 64 делегата, против — 39, воздержались 16 человек. Также организация приостановила членство Паралимпийского комитета Белоруссии.
Ранее сообщалось, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает хорошим сдвигом решение Апелляционного трибунала МПК отменить отстранение ПКР.