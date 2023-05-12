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Рожков оценил работу арбитров, рассматривавших вопрос восстановления прав ПКР

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Глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков высказал мнение, что Апелляционный трибунал Международного паралимпийского комитета (МПК) проявил объективность при рассмотрении апелляции на приостановление членства ПКР в организации.
Рожков оценил работу арбитров, рассматривавших вопрос восстановления прав ПКР
  • РИА Новости

«Спасибо арбитрам, что они подошли к рассмотрению данного вопроса объективно, неполитизированно. Геополитическая ситуация давила на них, но они сумели объективно рассмотреть вопрос и принять неполитизированное решение, что, как мы понимаем, было сложно», — цитирует Рожкова ТАСС.

12 мая стало известно, что ПКР выиграл апелляцию на приостановку членства в международной организации.

Напомним, что в ноябре 2022 года МПК приостановил членство России в организации. Решение было принято в Берлине на внеочередной генеральной ассамблее МПК.

За данное решение высказались 64 делегата, против — 39, воздержались 16 человек. Также организация приостановила членство Паралимпийского комитета Белоруссии.

Ранее сообщалось, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает хорошим сдвигом решение Апелляционного трибунала МПК отменить отстранение ПКР.

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