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Тарасова считает хорошим сдвигом решение Апелляционного трибунала МПК отменить отстранение ПКР

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Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала информацию о решении Апелляционного трибунала Международного паралимпийского комитета (МПК) удовлетворить жалобу Паралимпийского комитета России (ПКР) о приостановлении членства в организации.
Тарасова считает хорошим сдвигом решение Апелляционного трибунала МПК отменить отстранение ПКР
  • РИА Новости

«Это ещё не победа. Только хороший сдвиг», — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в ноябре 2022 года МПК приостановил членство России в организации. Решение было принято в Берлине на внеочередной генеральной ассамблее МПК.

Уточняется, что за данное решение высказались 64 делегата, против — 39, воздержались 16 человек. Также организация приостановила членство Паралимпийского комитета Белоруссии.

Ранее сообщалось, что ПКР выиграл апелляцию на приостановку членства в международной организации.

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