Тарасова считает хорошим сдвигом решение Апелляционного трибунала МПК отменить отстранение ПКР
- РИА Новости
«Это ещё не победа. Только хороший сдвиг», — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».
Напомним, что в ноябре 2022 года МПК приостановил членство России в организации. Решение было принято в Берлине на внеочередной генеральной ассамблее МПК.
Уточняется, что за данное решение высказались 64 делегата, против — 39, воздержались 16 человек. Также организация приостановила членство Паралимпийского комитета Белоруссии.
Ранее сообщалось, что ПКР выиграл апелляцию на приостановку членства в международной организации.