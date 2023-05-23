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Степанова заявила, что многие в мировых лыжных гонках хотели бы вернуть россиян

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Лыжница Вероника Степанова высказалась о возвращении россиян в международные соревнования.

«24 мая FIS должна, наконец, сказать что-то внятное относительно нас, российских лыжников, в смысле допуска на международные соревнования. Точнее, недопуска. Никаких иллюзий у меня нет. Как и недовольства особого. Попробую и вас убедить, что расстраиваться нечему», — написала лыжница в колонке для «Матч ТВ»

Степанова заявила, что многие в мировых лыжных гонках хотели бы вернуть россиян.

«Поэтому сейчас многие люди в мировых лыжных гонках откровенно расстроены. Все их усилия, идеи накрылись без участия российских лыжников. Была бы их воля — они бы завтра нас пригласили вернуться без всяких предварительных условий. Но не они решают, это очевидно всем», — заявила она.

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее сообщалось, что россияне не смогут участвовать в международных соревнования по лыжным гонкам на длинные дистанции среди профессиональных команд в сезоне-2023/24.

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