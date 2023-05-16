Руководство Ski Classics продлило отстранение российских и белорусских лыжников
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Руководство Ski Classics приняло решение продлить отстранение российских и белорусских лыжников, сообщает пресс-служба организаторов соревнований.
Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отстранила спортсменов из России и Белоруссии от соревнований под своей эгидой из-за ситуации на Украине.
Ранее Елена Вяльбе заявила, что категорически против выступлений сборной России без флага и гимна.