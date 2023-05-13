Вяльбе заявила, что категорически против выступлений сборной России без флага и гимна
- РИА Новости
- © Павел Бедняков
«Я категорически против, чтобы наша команда выступала на международных соревнованиях без флага и гимна», — приводит слова Вяльбе РИА Новости.
28 марта МОК рекомендовал федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.
Ранее Вяльбе рассказала, что FIS попросила россиян не приезжать на встречу организации.