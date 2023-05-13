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Вяльбе заявила, что категорически против выступлений сборной России без флага и гимна

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Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что она против выступлений сборной России без флага и гимна.
Вяльбе заявила, что категорически против выступлений сборной России без флага и гимна
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«Я категорически против, чтобы наша команда выступала на международных соревнованиях без флага и гимна», — приводит слова Вяльбе РИА Новости.

28 марта МОК рекомендовал федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности. 

Ранее Вяльбе рассказала, что FIS попросила россиян не приезжать на встречу организации.

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