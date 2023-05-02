Вяльбе рассказала, что FIS попросила россиян не приезжать на встречу организации

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что российская делегация будет отсутствовать на заседании Международной федерации лыжного спорта (FIS).

«Нет, нас там не будет. В федерации попросили нас не приезжать, не хотят, чтобы мы там были. Почему нас не пускают? Нам не сообщили. Были забронированы билеты, отели и прочее. Но теперь ничего не будет», — цитирует Вяльбе VG.

Она добавила, что представителям России предложили принять участие в заседании онлайн без права слова и голоса. По мнению главы ФЛГР, в таком случае российской стороне нет смысла участвовать во встрече.

Ранее Елена Вяльбе прокомментировала политический аспект отстранения российских спортсменов от международных соревнований.