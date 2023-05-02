Вяльбе рассказала, что FIS попросила россиян не приезжать на встречу организации
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«Нет, нас там не будет. В федерации попросили нас не приезжать, не хотят, чтобы мы там были. Почему нас не пускают? Нам не сообщили. Были забронированы билеты, отели и прочее. Но теперь ничего не будет», — цитирует Вяльбе VG.
Она добавила, что представителям России предложили принять участие в заседании онлайн без права слова и голоса. По мнению главы ФЛГР, в таком случае российской стороне нет смысла участвовать во встрече.
Ранее Елена Вяльбе прокомментировала политический аспект отстранения российских спортсменов от международных соревнований.