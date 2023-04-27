Вяльбе: спортсменам надо объединиться вокруг президента Путина в это нелёгкое время

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Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала политический аспект отстранения российских спортсменов от международных соревнований.
Вяльбе: спортсменам надо объединиться вокруг президента Путина в это нелёгкое время
  • РИА Новости

«Спорт — это огромная политика. Конкретно в нашей ситуации все прекрасно понимают, какое отношение к спорту имеет наш президент Владимир Владимирович. Всё нужно выносить с большим достоинством, и Бог не даст никакому человеку больше, чем он может вынести. Спортсменам нужно объединиться, в том числе вокруг президента страны, в очень нелёгкое время», — цитирует Вяльбе «Матч ТВ».

Генеральный секретарь Международной федерации лыжного спорта (FIS) Мишель Вион высказался о возможном допуске российских спортсменов к участию в этапе Кубка мира сезона-2022/23.

В начале марта FIS отстранила российских спортсменов от участия в соревнованиях. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов до соревнований.

Ранее Вяльбе высказалась против выступления с нейтральным флагом.

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