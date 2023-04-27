Вяльбе: мир пытается уничтожить наш флаг и гимн, им не нужна Россия

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Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась против выступления с нейтральным флагом.
Вяльбе: мир пытается уничтожить наш флаг и гимн, им не нужна Россия
  • РИА Новости

«Мир пытается уничтожить наш флаг и гимн, им не нужна страна Россия. В этой ситуации я ни одному своему спортсмену ни то чтобы не порекомендую, я конкретно скажу — я запрещаю. Думаю, большая часть нашего народа будет нас за это больше уважать. Мне кажется, это гораздо круче, чем любые звания и регалии», — цитирует Вяльбе «Матч ТВ».

Генеральный секретарь Международной федерации лыжного спорта (FIS) Мишель Вион высказался о возможном допуске российских спортсменов к участию в этапе Кубка мира сезона-2022/23.

В начале марта FIS отстранила российских спортсменов от участия в соревнованиях. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов до соревнований.

Ранее Вяльбе высказалась о будущем российского лыжника Сергея Устюгова.

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