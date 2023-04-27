Вяльбе заявила, что лыжник Устюгов точно выступит в следующем сезоне

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о будущем российского лыжника Сергея Устюгова.

«Сейчас он нашёл не золотую середину, а то, что ему нужно. Он сам как никогда себя почувствовал. Вопросов о том, легко ли вы отпустите меня из спорта, не было, мы говорили совсем о другом. Он 100% будет готовиться и в следующем сезоне будет выступать», — цитирует Вяльбе «Матч ТВ».

16 апреля спортсмен, представляющий ХМАО, преодолел дистанцию за 2 часа 24 минуты и 55,3 секунды на 70 км свободным стилем в рамках чемпионата России. Вторым к финишу пришёл московский лыжник Дмитрий Кондрашов с отставанием на 4,1 секунды. Третьим стал Сергей Волков (Республика Татарстан, +47,5 секунды).

Ранее Устюгов высказался о своём будущем.