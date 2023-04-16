Устюгов — о будущем: скорее всего, продолжу бегать

Российский лыжник Сергей Устюгов, победивший в гонке на 70 км свободным стилем на заключительном этапе ЧР, высказался о своём будущем.

«Пока не думал. Доволен, что закончил этот сезон именно так. Жена теперь ругаться не будет: зачем, дескать, поехал в этот Мончегорск. Что дальше, ещё не знаю. Скорее всего, продолжу бегать», — цитирует Устюгова «Матч ТВ».

Спортсмен, представляющий ХМАО, преодолел дистанцию за 2 часа 24 минуты и 55,3 секунды. Вторым к финишу пришёл московский лыжник Дмитрий Кондрашов с отставанием на 4,1 секунды. Третьим стал Сергей Волков (Республика Татарстан, +47,5 секунды).

Ранее Устюгов высказался о своей победе в гонке на 70 км свободным стилем в рамках чемпионата России.