Устюгов — о победе в гонке: последний круг шёл на деревянных ногах

Российский лыжник Сергей Устюгов высказался о своей победе в гонке на 70 км свободным стилем в рамках чемпионата России.

«Гонка сегодня была тяжёлая, и я выступал немного простывшим. Думал, что я даже в десятку не попаду, потому что последний круг шёл на деревянных ногах. В целом доволен, победил на 70 км впервые. Поставил галочку», — сказал Устюгов в эфире ТВ-21.

Спортсмен, представляющий ХМАО, преодолел дистанцию за 2 часа 24 минуты и 55,3 секунды. Вторым к финишу пришёл московский лыжник Дмитрий Кондрашов с отставанием на 4,1 секунды. Третьим стал Сергей Волков (Республика Татарстан, +47,5 секунды).

Ранее Устюгов поделился эмоциями после победы в гонке свободным стилем на Югорском марафоне в Ханты-Мансийске.