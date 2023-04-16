Устюгов — о победе в гонке: последний круг шёл на деревянных ногах

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Российский лыжник Сергей Устюгов высказался о своей победе в гонке на 70 км свободным стилем в рамках чемпионата России.
Устюгов — о победе в гонке: последний круг шёл на деревянных ногах
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«Гонка сегодня была тяжёлая, и я выступал немного простывшим. Думал, что я даже в десятку не попаду, потому что последний круг шёл на деревянных ногах. В целом доволен, победил на 70 км впервые. Поставил галочку», — сказал Устюгов в эфире ТВ-21.

Спортсмен, представляющий ХМАО, преодолел дистанцию за 2 часа 24 минуты и 55,3 секунды. Вторым к финишу пришёл московский лыжник Дмитрий Кондрашов с отставанием на 4,1 секунды. Третьим стал Сергей Волков (Республика Татарстан, +47,5 секунды).

Ранее Устюгов поделился эмоциями после победы в гонке свободным стилем на Югорском марафоне в Ханты-Мансийске.

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