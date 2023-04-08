Устюгов: удивился, когда Латыпов отстал в марафоне

Российский лыжник Сергей Устюгов прокомментировал победу в гонке свободным стилем на Югорском марафоне в Ханты-Мансийске.

«Трасса сегодня была тяжёлая, сильный ветер. С парнями на первом круге шли, и я говорил им, что надо включаться. Когда кто-то уходил, никто не хотел за ним идти. А когда я вышел вперёд, начал делать небольшой отрыв, ребята сразу подхватывали. Я понял, что они немножко ленятся, чтобы сэкономить сил на последний круг. Я не оставил им шанса на последнем круге, решил отработать. Удивился, когда Латыпов отстал в марафоне. Получилось выиграть в свой день рождения, как и в 2017 году. Я очень рад», — приводит слова Устюгова «Чемпионат».

31-летний лыжник преодолел дистанцию 50 км за 1 час 49 минут 43,7 секунды.

Второе место занял биатлонист Эдуард Латыпов, отставший от лидера более чем на две минуты. Тройку замкнул биатлонист Никита Поршнев.

Ранее Латыпов заявил, что был бы рад побороться с Устюговым до финиша Югорского марафона.