Латыпов: был бы рад побороться с Устюговым до финиша Югорского марафона, но не вышло

Биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал второе место в гонке свободным стилем на Югорском марафоне.

«Ощущения классные, отличная атмосфера. Гонка прошла хорошо, но погодные условия сложные — очень сильный ветер. Был бы рад побороться с Устюговым до финиша, но не вышло. В любом случае, я доволен. Это хорошее место. Спасибо организаторам за такой классный праздник. Думаю, всем сегодня всё понравилось», — приводит слова Латыпова «Чемпионат».

Биатлонист объяснил, почему не смог зацепиться за лыжника Сергея Устюгова.

«Наверно, не хватает натренированности. Для лыжников такая дистанция — это знакомая стихия. У биатлонистов раз в год получается такие дистанции пробегать, и то, мы без какой-то специальной подготовки подходим к старту. Нам немного не хватает выносливости, чтобы держать скорость. Устюгов сейчас в отличной форме. Поздравляю его с днём рождения и с победой», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Устюгов выиграл гонку свободным стилем на Югорском марафоне.

31-летний лыжник преодолел дистанцию 50 километров за 1 час 49 минут 43,7 секунды.

Латыпов отстал от него более чем на две минуты.