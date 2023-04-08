Устюгов заявил, что ему надоели вопросы на тему противостояния с Большуновым

Российский лыжник Сергей Устюгов отреагировал на вопрос о противостоянии с соотечественником Александром Большуновым.

«Вопросы на эту тему надоели. Александр бегал и выигрывал весь сезон, а я только полсезона и старался подвестись к определённым гонкам. Это «Чемпионские высоты», чемпионат России, Чусовой, Кирово‑Чепецк. Противостоянием это сложно назвать, в рейтинге я далеко не лидер. Все хотят победить его, но не всем удаётся. А мне удалось, чему я очень рад», — приводит слова лыжника «Матч ТВ».

В течение сезона Устюгов и Большунов периодически обменивались колкостями в СМИ, а также столкнулись на трассе во время этапа Кубка России в Красногорске.

Ранее сообщалось, что Большунов досрочно выиграл спринтерский зачёт Кубка России по лыжным гонкам.