Устюгов заявил, что ему надоели вопросы на тему противостояния с Большуновым
- РИА Новости
«Вопросы на эту тему надоели. Александр бегал и выигрывал весь сезон, а я только полсезона и старался подвестись к определённым гонкам. Это «Чемпионские высоты», чемпионат России, Чусовой, Кирово‑Чепецк. Противостоянием это сложно назвать, в рейтинге я далеко не лидер. Все хотят победить его, но не всем удаётся. А мне удалось, чему я очень рад», — приводит слова лыжника «Матч ТВ».
В течение сезона Устюгов и Большунов периодически обменивались колкостями в СМИ, а также столкнулись на трассе во время этапа Кубка России в Красногорске.
Ранее сообщалось, что Большунов досрочно выиграл спринтерский зачёт Кубка России по лыжным гонкам.