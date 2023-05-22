IBA приостановила членство Германии и ещё шести национальных федераций
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Совет директоров принял дисциплинарные санкции в отношении пяти ассоциаций из-за нарушений устава организации, сообщает пресс-служба IBA.
Также было приостановлено членство Либерийской боксёрской ассоциации и Федерации бокса Экваториальной Гвинеи в виду отсутствия ежегодных отчётов.
Напомним, что в апреле Федерация бокса США (USA Boxing) аннулировала своё членство в IBA. Великобритания и США намерены создать альтернативную федерацию (World Boxing). Позже их поддержали Германия, Нидерланды, Филиппины и Швеция.
Президентом IBA является россиянин Умар Кремлёв. Боксёры из России и Белоруссии были допущены к участию в международных турнирах с флагом и гимном.
Ранее сообщалось, что в IBA надеются на восстановление в МОК до Олимпиады в Париже.