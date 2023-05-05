В IBA надеются на восстановление в МОК до Олимпиады в Париже

Генеральный секретарь Международной ассоциации бокса Джордж Йеролимпос выразил надежду, что членство IBA в Международном олимпийском комитете (МОК) будет восстановлено в самое ближайшее время.

«Мы надеемся, что это поможет обеспечить справедливую оценку IBA и достигнутого прогресса и приведет к полному восстановлению организации в олимпийском движении и организации боксерских соревнований в преддверии и во время Олимпиады-2024», — цитирует Йеролимпоса ТАСС.

Он сообщил, что IBA отправила все запрошенные ответы и документы в МОК на более 400 страницах.

«Мы открыты для дальнейшего диалога и сотрудничества во имя наших основных ценностей и долга по защите наших спортсменов и самого бокса», — добавил спортивный функционер.

МОК из-за вопросов по финансированию лишил IBA членства в организации, а также взял на себя проведение квалификационных соревнований на Игры-2024 в Париже.

IBA допустила боксёров из России и Белоруссии к участию в международных турнирах с флагом и гимном.

США вышли из IBA для того, чтобы создать альтернативную федерацию (World Boxing). Америку поддержали Великобритания, Германия, Нидерланды, Филиппины и Швеция.

Ранее сообщалось, что IBA признала выход Федерации бокса США из состава организации.