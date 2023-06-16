Сальников считает, что действия МОК вынуждают Россию бойкотировать соревнования

Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников отреагировал на новость о возможном допуске российских спортсменов к Олимпийским играм 2024 года в Париже на тех же условиях, какие предусмотрены для команды беженцев.

«Сейчас позиция МОК вызывает недоумение. Если вы хотите пригласить на Олимпиаду спортсменов со всего мира, то делайте это без всяких условий. Действия руководителей олимпийского движения можно объяснить только их желанием вынудить Россию бойкотировать соревнования», — цитирует Сальникова РИА Новости.

16 июня появилась информация, что российских спортсменов допустят к Олимпиаде в Париже на тех же условиях, что и команду беженцев. Россияне выступят под флагом МОК и будут называться «нейтральными атлетами». Спортсмены должны подать заявки на участие лично.

Если МОК утвердит заявку, то спортсмен должен будет прекратить участие в национальных турнирах.

28 марта исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил, что Россия не должна ехать на Олимпиаду-2024 на условиях МОК.