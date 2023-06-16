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«Весь спорт»: россиян допустят на Олимпиаду-2024 на тех же условиях, что и команду беженцев

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Российских спортсменов допустят к Олимпиаде в Париже на тех же условиях, что и команду беженцев.
«Весь спорт»: россиян допустят на Олимпиаду-2024 на тех же условиях, что и команду беженцев
  • РИА Новости

Об этом сообщает агентство «Весь спорт» со ссылкой на источники.

Отмечается, что россияне будут выступать под флагом МОК и назовутся «Нейтральными атлетами». Спортсмены должны подать заявки на участие лично.

Если МОК утвердит заявку, то участник должен будет прекратить участие в национальных турнирах.

28 марта исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов.

При этом организация предлагает отказывать в участии атлетам, связанным с вооружёнными силами и органами безопасности, а также сборным в командных дисциплинах.

Ранее Станислав Поздняков высказался о запрете на участие спортсменов из спортивного общества ЦСКА.

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