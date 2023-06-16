«Весь спорт»: россиян допустят на Олимпиаду-2024 на тех же условиях, что и команду беженцев
- РИА Новости
Об этом сообщает агентство «Весь спорт» со ссылкой на источники.
Отмечается, что россияне будут выступать под флагом МОК и назовутся «Нейтральными атлетами». Спортсмены должны подать заявки на участие лично.
Если МОК утвердит заявку, то участник должен будет прекратить участие в национальных турнирах.
28 марта исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов.
При этом организация предлагает отказывать в участии атлетам, связанным с вооружёнными силами и органами безопасности, а также сборным в командных дисциплинах.
Ранее Станислав Поздняков высказался о запрете на участие спортсменов из спортивного общества ЦСКА.