Поздняков назвал дискриминационным запрет на участие атлетов ЦСКА в международных турнирах

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказался о запрете на участие спортсменов из спортивного общества ЦСКА.

«Сегодняшнюю ситуацию, а именно отлучение армейцев от выступлений на мировой арене, мы считаем дискриминационной. В этой связи выражаем свою солидарность и всецелую поддержку спортсменам, тренерам, специалистам ЦСКА, «Динамо» и других обществ, которые незаконно и необоснованно лишены возможности участия в международных соревнованиях», — написал Поздняков в Telegram-канале.

28 марта исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает отказывать в участии атлетам, связанным с вооружёнными силами и органами безопасности, а также сборным в командных дисциплинах.

Ранее Поздняков заявил, что организация не получала приглашения на Азиатские игры.